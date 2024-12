A edição deste sábado (14) do jornal português “Record” teve como um dos destaques o interesse do Sporting na contratação do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. Após a saída de Ruben Amorim, contratado pelo Manchester United, o comando da equipe portuguesa passou a ser de José Pereira, que estava no sub-20.

De acordo com o diário, o salário é visto como um empecilho para que as partes cheguem a um acordo. Atualmente, o treinador ganha 6 milhões de euros (quase R$ 38 milhões) por ano no clube brasileiro. O valor, aliás, se equipara ao que Amorim recebe no comando do time inglês.