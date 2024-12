Manchester City x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

O domingo, 15/12, é de superclássico na Inglaterra, com os rivais de Manchester, o tetracampeão City e o gigantesco United, se enfrentando no Etihad Stadium, a casa dos Citizens. O jogo é pela 16ª rodada da Premier League e os times precisam mostrar serviço. O City vive a sua pior fase na era Guardiola. Nos últimos dez jogos, venceu apenas um, considerando todas as competições. No caso do Inglês, desabou na tabela. Já foi líder e hoje ocupa apenas o quinto lugar, com 27 pontos. Contudo, se vencer, pode encerrar no Top 3. Já o United trocou de técnico no mês passado, chegou o português Ruben Amorim, mas o time segue irregular e está numa modesta 13ª posição, com 19 pontos.

O jogo marca um reencontro entre os técnicos Guardiola e Amorim. Afinal, há semanas, dia 5/11, Amorim ainda comandando o Sporting de Lisboa, deu um nó em Guardiola: goleada por 4 a 1.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 13h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester City

Guardiola segue lamentando a série de lesões, a mais destacada de Rodri, o Bola de Ouro 2024, que só retorna em 2025. Mas, entre outros, não terá Akanji (machucado) e Lewis (suspenso). Como não tem o costume de mudar muito o time, a escalação é uma incógnita. Uma das coisas que pode ocorrer é a volta de Ortega ao gol, já que Ederson não vive boa fase e vem falhando sistematicamente. Na frente, ele pode entrar com Savinho e Grealish formando com Foden o trio de municiadores de Haaland, ou com Matheus Nunes e Bernardo Silva (além de Foden), o que seria um time um pouco mais defensivo, já que enfrenta um rival de peso.

Como chega o Manchester United

De seus principais jogadores, Ruben Dias só não contará com Luke Shaw, ainda em fase final de recuperação da lesão. Contudo, assim como Guardiola, o treinador que assumiu há menos de um mês vem estudando a melhor escalação para a sua estratégia e também é complicado cravar os 11 titulares. A maior dúvida está no comando de ataque, já que Zirkzee, Rashford e Højlund disputam uma vaga, já que Garnacho parece que ganhou a posição de principal municiador de seu homem de frente. Casemiro deve voltar ao meio-campo, cedendo o lugar para Ugarte.

Manchester City x Manchester United

Data e horário: 15/12/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Dias, Simpson-Pusey e Gvardiol; De Bruyne, Kovacic; Bernardo Silva (Grealish), Foden e Matheus Nunes (Savinho); Haaland. Técnico: Pep Guardiola

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Fernandes, Garnacho; Hojlund (Zirkzee ou Rashford). Técnico: Ruben Amorim

Árbitro: Anthony Taylor

Auxiliares: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: Stuart Attwell

