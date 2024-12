Italiano: Juventus evita a derrota para o lanterna nos acréscimos

A Juventus, com um gol de Vlahovic no fim dos acréscimos, aos 50 minutos da etapa final, evitou uma derrota que seria um vexame neste sábado (14/12), pela 16ª rodada do Italiano. Afinal, pegou o lanterna Venezia em sua Arena. Depois de abrir o placar, com Gatti no primeiro tempo, o Venezia virou com tentos de Ellertsson e Idzes e só foi garantir o 2 a 2 no apagar das luzes. Não por acaso, a torcida reclamou muito do resultado diante de um rival bem mais fraco.

Assim, a Juventus, com 28 pontos, se mantém na sexta posição, ainda invicta, mas com sete vitórias e dez empates. Já o Venezia, que imaginava acabar com um jejum de 62 anos sem vencer a Juve em Turim, chega aos dez pontos, mas sem largar a lanterna.

Juventus na frente

A Juventus fez o seu jogo no primeiro tempo. Perigosa na bola parada e, em casa, contra um rival mais frágil, com maior posse (63%). Mas vendo o Venezia então finalizar sempre que possível, tanto que foi para o intervalo com maior efetividade (4 a 3 nos chutes). Mas a eficácia foi da Juventus, que quase marcou de fora com Vlahovic, que ainda mandou uma bola perigosa em chute dentro da área. E fez o gol aos 19 minutos. Após escanteio da esquerda, cobrado por Koopmeiners, Képhren Thuram escorou para a conclusão do zagueiro Gatti na segunda trave.

No segundo tempo, aos quatro minutos, a Juve teve um gol anulado que mais parecia repeteco: escanteio da esquerda de Koopmeiners, que Thuram escorou e Yildiz marcou. Mas o juiz deu que o jogador juventino tocou com o braço.

Susto e empate no fim

A Juve foi deixando que o Venezia fosse aproveitando. Aos 16, uma bela trama que contou com troca de bolas entre Oristanio e Zampano terminou com este último cruzando para Ellertsson aparecer e concluir ao gol. A Juve não queria tropeçar diante do então lanterna. Quase marcou com Vlahovic (Stankovic fez grande defesa), mas aí veio o pênalti. Aos 37, após Caviglia cobrar falta pela esquerda em chuveirinho para a área, Idzes cabeceou prensado com Gatti e a bola morreu no canto esquerdo de Di Gregorio.

Nos fins dos acréscimos, aos 50 minutos, num abafa na área, a bola bateu na mão de Candela. Pênalti para a Juventus, Vlahovic cobrou e deixou tudo igual.

Jogos da 16ª rodada do Italiano

Sexta-feira (13/12)

Empoli 0x1 Torino

Sábado (14/12)

Cagliari 0x1 Atalanta

Udinese 1×3 Napoli

Juventus 2×2 Venezia

Domingo (15/12)

Lecce x Monza

Bologna x Fiorentina

Parma x Verona

Como x Roma

Milan x Genoa

Segunda-feira (16/12)

Lazio x Inter de Milão

