Em jogaço com seis gols, Real Madrid empata com Rayo Vallecano; Barça agradece

Em um belo jogo em Vallecas, o Real Madrid empatou por 3 a 3 com o Rayo Vallecano neste sábado (14), pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. Valverde, Bellingham e Rodrygo anotaram os gols dos visitantes, enquanto Unai López, Mumin e Isi Palazón marcaram para os anfitriões no Nuevo Estádio de Vallecas, em Madri.

Com o resultado, os merengues chegam a 37 pontos, um a menos do que o líder Barcelona. Domingo, o time catalão recebe o Leganés e pode ampliar vantagem na liderança. O Rayo, por outro lado, aparece com 20 somados, em 13º lugar na tabela.

Real Madrid leva susto, mas reage

Sem por contar com Mbappé, que se machucou diante da Atalanta, na Champions, Rodrygo teve mais liberdade para desequilibrar e foi o principal nome merengue na primeira etapa. Mas o começo de jogo foi difícil. Afinal, os donos da casa imprimiram marcação alta e foram melhores. Assim, abriram o placar logo aos três minutos, com Unai López cabeceando com estilo após cruzamento na medida de De Frutos. Bem postado em campo, o Rayo ampliou com Mumin aos 35 minutos, também de cabeça, mas desta vez após cobrança de escanteio.

Entretanto, quando tudo parecia que o técnico Carlo Ancelotti teria muito trabalho para acertar sua equipe no intervalo, a reação chegou em dose dupla. Aos 38′, Valverde arriscou de longa distância e a combinação força-efeito surpreendeu o goleiro Batalla. Seis minutos depois, Rodrygo recebeu na esquerda, cruzou, e Bellingham se antecipou à marcação de Ciss para deixar tudo igual em Vallecas. Foi o sexto gol do inglês nas últimas sete partidas.

Virada e bobeada. Tudo igual em jogaço

O Real Madrid apostou em uma intensa troca de passes no começo do segundo tempo. E não demorou muito para os visitantes tomarem a frente, dando pinta de que assumiriam a ponta do campeonato. Aos dez minutos, Rodrygo, o destaque do jogo, virou o placar depois de receber na entrada da área, confundir Ciss e contar com desvio de Ratiu em finalização. Mesmo com a virada, o Rayo não se abateu e contou com a vulnerabilidade defesniva do Real. No minuto seguinte à entrada de Vini Jr, Lejeune levantou na área, e Palazón desviou para o fundo da rede. O Real Madrid foi para o abafa e, em uma boa jogada de Rodrygo, a bola ficou com Vini Jr, que não deu sequência. Endrick também entrou, mas não teve uma chance clara sequer. O time, portanto, sentiu os desfalques e ficou no empate fora de casa.

RAYO VALLECANO 3×3 REAL MADRID

17ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data: 14/12/2024 (sábado)

Local: Nuevo Estádio de Vallecas, Madri (ESP)

Gols: Unai López, 3’/1ºT (1-0); Mumin, 35’/1ºT (1-0); Valverde, 38’/1ºT (1-2); Bellingham, 44’/1ºT (2-2); Rodrygo, 10’/2ºT (2-3); Isi Palazón, 18’/2ºT (3-3).

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin e Chavarría; Ciss (Óscar Valentín, 14’/2ºT), Unai López (Pedro Díaz, 20’/2ºT), De Frutos (Balliu, 20’/2ºT) e Isi Palazón; Nteka (Camello, 14’/2ºT) e Embarba. Técnico: Iñigo Pérez.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Ceballos, 33’/2ºT), Tchouaméni, Rüdiger e Fran García; Valverde, Modric (Camavinga, 26’/2ºT), Brahim Díaz (Vini Jr, 17’/2ºT), Bellingham e Arda Güler (Endrick, 33’/2ºT); Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)

Carões Amarelos: Batalla, Nteka, Camello (RVA); Modric, Vini Jr, Camavinga (RMA).

