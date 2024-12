AVS x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

AVS e Benfica entram em campo na tarde deste domingo (15), às 15h, horário de Brasília, no estádio Clube Desportivo das Aves, pela 14ª rodada do Campeonato Português. O duelo marca o encontro de clubes em fases totalmente diferentes na competição e na tabela.

A equipe mandante não vence há oito rodadas na liga e vem de eliminação na Taça de Portugal. Com a péssima fase, o time ocupa a primeira posição na zona do rebaixamento, com 11 pontos. Por outro lado, os Encarnados vem de oito vitórias seguidas no Campeonato Português, classificação com goleada na Taça de Portugal sobre o Estrela da Amadora e dois jogos sem perder na Champions League. Na liga, o clube de Lisboa busca a liderança, com duas partidas a menos e três pontos de diferença para o atual líder Sporting.

Como chega o AVS

Além do jejum de vitórias no Campeonato Português, o AVS não vive bom momento na temporada. Nos últimos jogos, a equipe perdeu um amistoso para o Real Valladolid, da Espanha, por 2 a 0, e sofreu uma eliminação na quarta rodada da Taça de Portugal para o Lusitano GC, clube da quarta divisão do campeonato nacional. Na liga, a última vitória aconteceu no dia 14 de setembro, sobre o Rio Ave, em casa, pela 5ª rodada. Para voltar a vencer no campeonato e evitar se complicar mais na zona do rebaixamento, o técnico Daniel Ramos deve iniciar com o meia Jaume Grau no lugar do suspenso Gustavo Assunção.

Como chega o Benfica

Em grande momento no Campeonato Português, o Benfica acumula oito vitórias seguidas, sendo uma delas um 4 a 1 em cima do rival Porto. Nesta sequência de triunfos, a equipe marcou 26 gols e sofreu apenas quatro. No entanto, antes disso, há ainda um empate e mais duas vitórias. Ou seja, a última derrota aconteceu no dia 11 de agosto, para o Famalicão, pela estreia na competição. Além disso, na última semana, os Encarnados se classificaram na Taça de Portugal e conseguiram um triunfo e um empate na Champions League, onde ocupam a 15ª colocação, com dez pontos. Para o duelo, o técnico Bruno Lage deve alterar somente na lateral esquerda, que entra o alemão Beste no lugar do suspenso Álvaro Carreras.

AVS X BENFICA

14ª rodada do Campeonato Português

Local: Estádio CD das Aves, em Aves.

Data e hora: 15/12/2024, às 15h (horário de Brasília)

AVS: Simão; Fernando Fonseca,Cristian Castro, Ignacio Rodriguez, Baptiste Roux e Kiki; Luis Silva, John Mercado, Jaume Grau e Lucas Piazon; Ze Luis. Técnico: Daniel Ramos.

BENFICA: Anatolii Trubin; Alexander Bah, Tomás Araújo, Nicolas Otamendi e Jan-Niklas Beste; Fredik Aursnes e Florentino Luis; Angel Di Maria, Orkun Kokçu, Kerem Akturkoglu e Vangelis Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: João António Ferreira Gonçalves.

Auxiliares: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro.

VAR: Rui Costa.

Onde assistir: Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.