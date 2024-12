Barcelona x Leganés: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que encerra a 17ª rodada da La Liga, o Barcelona recebe o Leganés neste domingo (15), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico. Com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas (duas derrotas e dois empates). Ainda assim, lidera o Campeonato Espanhol, com 38 pontos em 17 jogos. No entanto, é seguida de perto por Real Madrid (37) e Atlético de Madrid (35 e 16 jogos). O G4 tem ainda o Bilbao, com 32 pontos em 17 duelos. O Leganés é a primeira fora do z3. Portanto, aparece em 17º lugar, com 15 pontos em 16 jogos.

Onde assistir

Disney + Premium transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Barcelona

A equipe comandada por Hansi Flick terá as ausências de Bernal, Christensen e Ter Stegen, afinal, todos estão machucados. Já Ansu Fati é dúvida. A novidade é o zagueiro Araújo, recuperado de lesão que o deixou em longa ausência, foi relacionado e vai a campo. Mas o treinador não disse se começa com ele ou se ele fica como opção para o segundo tempo.

Minha ideia é a de que Araujo tenha minutos. Não sei dizer se ele vai começar, mas o plano é que ele jogue alguns minutos. Quantos? Temos que ver o que decidimos desde o início sobre o onze inicial. Ele pode estar dentro, mas se não estiver a ideia é que ele jogue. É o próximo passo a dar e ele está pronto para isso”

Como chega o Leganés

Para o duelo diante do líder, o time dirigido por Borja Jiménez Sáez não poderá contar com Franquesa, lesionado, nem com Rosier, suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo.

BARCELONA X LEGANÉS

17ª Rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 15/12/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

BARCELONA: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí (Araújo), Iñigo Martínez e Balde; Pedri e Casadó; Yamal, Dani Olmo e Ferrán Torres; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

LEGANÉS: Dimitrovic; Alti, González, Nastasic e Hernández; Tapia e Neyou; García, Óscar Rodríguez, eCissé; Fuent. Técnico: Roberto D’Aversa. Técnico: Borja Jiménez

Árbitro: Alejandro Quintero González

