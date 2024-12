Milan x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

O Milan recebe o Genoa, neste domingo (15), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano 2024/2025. A bola vai rolar às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro. Os rubro-negros fazem uma campanha irregular, afinal, estão apenas na sétima colocação, com 22 pontos, a 15 da líder Atalanta. Por mais que os rossoneros, neste momento, tenham dois jogos a menos, a distância é ainda bem significativa. A equipe de Gênova briga contra o rebaixamento. Está em 14º lugar, com 15 pontos.

Onde assistir

ESPN e Disney transmitem a partir das 16h45 (de Brasília).

Como chega o Milan

O time comandado por Paulo Fonseca tem uma longa lista de desfalques. Afinal, Bennacer, Florenzi, Jovic, Pulisic e Loftus-Cheek estão machucados. Já Morata e Okafor são dúvidas. Por outro lado, o lateral-direito Emerson Royal está relacionado e deve ser titular. Paulo Fonseca espera um bom resultado para dar um presente ao torcedor. Afinal, na segunda-feira, o Milan comemora 125 anos de fundação.

“Estou feliz pelas quatro vitórias seguidas na Champions, mas no Italiano viemos de resultados ruins e queremos muito esta vitória para nos aproximarmos dos primeiros colocados”, disse Paulo Fonseca na coletiva deste sábado.

Como chega o Genoa

O Genoa ambém tem uma longa lista de baixas, o que inclui o atacante brasileiro Júnior Messias, lesionado. O técnico francês Patrick Vieira confirmou o ataque com Miretti, Zanoli e Pinamonti. Mas a principal atração está no banco de reservas. Balotelli. É bem provável que, relacionado para o jogo, ele entre durante alguns minutos diante de seu ex-time.