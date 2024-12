Chelsea x Brentford: onde assistir, escalações e arbitragem

Vice-líder do Campeonato Inglês, com 31 pontos, o Chelsea pode se aproximar do líder Liverpool (36). Afinal, neste domingo, recebe o Brentford em Stamford Bridge e, como vive ótima fase, entra como favorito contra um rival de boa qualidade, mas que está no meio da tabela, com 23 pontos (10º lugar). O duelo londrino começa às 16h (de Brasília).

O Chelsea vem de classificação antecipada às oitavas da Liga Conferência após 3 a 1 contra o Astana, no Casaquistão, e, na rodada passada, venceu um de seus arquirrivais de Londres, o Tottenham, por 4 a 3 fora de casa. Já o Brentford também mandou muito bem: na rodada passada fez 4 a 2 no forte Newcastle.

Onde assistir

Como chega o Chelsea

Após usar o time misto na vitória sobre os cazaques na Liga Conferência, o técnico Enzo Maresca vai com quase força máxima para a partida deste domingo. A única baixa é Pedro Neto, que tem de cumprir suspensão, o que faz o comandante optar por Madueke entre os titulares. Mas não será surpresa se João Félix começar a partida. O português vem atuando muito bem no time B e, sempre que acionado na equipe principal durante os jogos, vem se saindo bem.

Como chega o Brentford

Apesar de ficar muito satisfeito com o comportamento do time na rodada passada diante do Newcastle, o técnico Thomas Frank deve modificar a equipe, pois pretende ser bem mais cauteloso. Com isso, Igor Thiago e Fabio Carvalho devem começar na reserva, deixando o meio de campo a cargo de Mbeumo, que deve atuar pelo flanco, e Damsgaard, este último voltando após lesão.

CHELSEA X BRENTFORD

16ªRodada da Premier League

Data e horário: 15/12/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

CHELSEA: Sánchez; Gusto, Badiashile, Colwill e Cucurella; Caicedo e Enzo; Madueke, Palmer e Sancho; Jackson. Técnico: Enzo Maresca

BRENFTORD: Flekken; Roerslev, Collins, Pinnock e Van den Berg; Norgaard e Janelt; Mbeumo, Damsgaard e Lewis-Potter; Wissa. Técnico: Thomas Franck

Árbitro: Peter Bankes

Auxiliares: Ian Hussin e Nick Greenhalgh

VAR: Matt Donohue

