Alexandre Pato se emociona em retorno ao Milan: ‘Muitas memórias’

Neste sábado (14), Alexandre Pato visitou o CT do Milan, seu ex-clube. O atacante brasileiro reviveu as memórias da sua época, local em que atuou de 2007 a 2012 na carreira. A família dele também estava presente na visita. No momento em que foram ao campo de treinamento, o ex-rossonero se emocionou ao relembrar das corridas com a sua mãe Rozeli.

“Mãe, quantas corridas fizemos aqui. Que bom!”, disse Pato em vídeo do Milan.

Uma publicação compartilhada por AC Milan (@acmilan)

Alexandre Pato entrou em cada dependência do Centro de Treinamento e citou momentos da sua passagem, como posições das cadeiras de Ronaldinho e Paolo Maldini no vestiário. O ex-jogador do Milan se encantou no reencontro com o clube.

“Muitas memórias. Eu não quero chorar. As melhores memórias da vida nunca podem ser canceladas, para que você possa revivê-las”,afirmou.

Além disso, Pato encontrou e conversou com os atletas e o treinador português Paulo Fonseca. Alvaro Morata, Rafael Leão, Theo Hernández, Davide Calabria e Mike Maignan foram alguns dos jogadores que bateram um papo rápido antes do início do treinamento.

Do lado de fora do CT, torcedores do Milan aguardavam por Alexandre Pato, que há um bom tempo não ia visitar o clube. Por conta disso, os fãs fizeram a festa e cantaram o nome do ex-atacante da equipe italiana. O atleta retribuiu com fotos e autógrafos.

Pelo Milan, Alexandre Pato conquistou a Serie A de 2010-11 e a Supercopa da Itália de 2011. Ao todo, o atacante atuou por seis temporadas, com 150 jogos, 63 gols e 17 assistências. O jogador está livre no mercado desde a passagem pelo São Paulo em 2023.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.