Dortmund x Hoffenheim: onde asssitir, escalações e arbitragem

Neste domingo, 15/12, no Signal Iduna Park, o irregular Borussia Dortmund recebe o Hoffenheim, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund é apenas o nono colocado, com 21 pontos. Um novo tropeço o deixará longe da zona de classificação para as ligas europeias, o que parecia impensável para um dos candidatos ao título. Mas o Hoffenheim está ainda pior. Ocupa o 14º lugar, com 13 pontos. Uma derrota o aproximará da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A Cazé TV e o Onefootball transmitem a partida a partir das 13h30 (de Brasília).

Como chega o Dortmund

O treinador Sahin vem arrancando os cabelos para montar o seu time para a partida deste domingo. Afinal, são oito desfalques, a maioria na defesa. Afinal, estão sem Nico Schlotterbeck, Niklas Sule e Waldemar Anton. Assim, certamente precisará improvisar. A única boa notícia é que Adeyemi, um de seus principais talentos, está recuperado. Dessa forma, foi relacionado. Não deve começar como titular, mas a sua presença no banco já é um alento para o cansaço e a necessidade de melhorar o poder ofensivo de um time que vem deixando muito a desejar nos últimos jogos.

Como chega o Hoffenheim

O Hoffenheim não fica muito atrás quando o assunto é lesão. Entre titulares e reservas, são dez ausências. E o setor mais prejudicado, assim como o Dortmund, é o defensivo. Ao menos três zagueiros do seu esquema estão fora: Ozan Kabak, Florian Grillitsch e Christopher Lenz. Ainda assim, o técnico Christian Ilzer espera um bom resultado:

“Temos opções no elenco para montar a equipe e fazer um bom jogo. Só não podemos cometer o erro de ficarmos recuados. Temos que ser mais eficientes com nossas finalizações para sair com algo. Temos que ter confiança em nós mesmos.”

DORTMUND X HOFFENHEIM

Data e horario: 15/12/20124, 13h30 (de Brasilir)

Local: Signal Iduna Park

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Couto, Can, Bensebaini e Ryerson; Gross e Nmecha; Malen, Sabitzer e Gittens; Guirassy. Técnico: Nuri Sahin

HOFFENHEIM: Baumann; Gendrey, Chaves, Nsoki e Prass; Stach e Samassekou; Bischof, Kramaric, Larsen; Hlozek. Técnico: Christian Ilzer

Árbitro: Harm Osmers

Auxiliares: Dominik Schaal e Stefan Lupp

VAR: Sören Storks

