De olho em Abel Ferreira, Sporting bate Boavista e segue na liderança do Português

Demorou, mas o Sporting, enfim, venceu sob o comando do efetivado João Pereira no Campeonato Português. Neste sábado (14), pela 14ª rodada, os Leões derrotaram por 3 a 2 o Boavista no Estádio de Alvalade. Gyökeres e Francisco Trincão (duas vezes) anotaram os gols dos donos da casa, enquanto Róbert Boženík e Sopuruchukwu descontaram.

Com o triunfo após duas derrotas seguidas, o Sporting coloca fim ao momento instável. Afinal, chega a 36 pontos e segue na dianteira da competição. Entretanto, o vice-líder Benfica, aparece com 31 somados e duas partidas a menos. Já o Boavista permanece na 15ª colocação, com 11 pontos, e pode entrar no Z4 no decorrer da rodada.

O Sporting volta a jogar na próxima quarta-feira, quando recebe o Santa Clara às 17h45 (de Brasília), no Estádio de Alvalade, pelas oitavas de final da Taça de Portugal. O Boavista, por sua vez, enfrenta o AVS SAD no próximo sábado, às 15h, no Estádio do Bessa, pelo Português.

O resumo dos gols

Gyökeres, aos 23 minutos, aproveitou bobeada do setor defensivo adversário, driblou o goleiro e abriu o placar. Róbert Boženík, aos 43′, aproveitou cruzamento de Salvador Agra para deixar tudo igual. No segundo tempo, o Sporting voltou a ficar na frente com Francisco Trincão, aos quatro minutos, completando assistência de Geny Catamo. Mas o Boavista estava vivo, e Sopuruchukwu, aos 13′, aproveitou sobra dentro da área e superou o goleiro César. Em noite inspirada, Trincão, oito minutos depois, marcou o segundo dele na partida e o terceiro do Sporting, dominando dentro da grande área antes de finalizar sem chances de defesa. Fim de jogo: 3 a 2.

