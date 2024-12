Materazzi veste camisa do Flamengo personalizada para despedida de Adriano Imperador

Neste domingo (15), Adriano Imperador fará sua despedida oficial dos gramados em duelo entre lendas do Flamengo e Amigos da Itália, no Maracanã. Um dos ex-jogadores italianos que já está no Rio de Janeiro é o Marco Materazzi, campeão da Copa do Mundo em 2006 e da Champions League e do Mundial de Clubes com a Inter de Milão em 2010.

Em pouco tempo em solo carioca, o ex-zagueiro vestiu a camisa do Flamengo personalizada para o jogo do Adriano Imperador. Materazzi foi à casa do ex-atacante, e esbanjou sorrisos e abraços ao lado do amigo. Antes disso, a dupla almoçou em uma churrascaria no Rio.

A camisa do Flamengo personalizada para a despedida do Adriano conta com um patch dourado com o rosto do Imperador estampado entre o escudo e a fornecedora de material esportivo do clube. Além disso, tem a frase ‘A Última Batalha do Imperador’, e nas costas do ex-atacante terá o nome e o número 10 em dourado.

No entanto, Materazzi usará a camisa dos Amigos da Itália no Maracanã, assim como Adriano Imperador que jogará um tempo em cada equipe. O time italiano terá em campo: Adriano, Ronaldo, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício.

Já o Flamengo terá: Adriano, Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vágner Love.

Adriano Imperador fala sobre amigos que estarão na despedida

Em entrevista ao Ge, Adriano comentou sobre os amigos que fizeram questão de reverenciá-lo na sua despedida oficial dos gramados.

“Eu sinto muita falta, falo com alguns até hoje para lembrar como era, e isso dá uma satisfação por realmente sentir o carinho desses jogadores que fizeram parte da minha vida. É um dever cumprido. Eu se não gostar da pessoa, já saio de perto na mesma hoje, mas se gostar vou brincar, abraçar. E é muito difícil eu não gostar de alguém. Tanto que quase não tive problema na minha carreira, só discussão normal de campo. O carinho que eu tenho por eles é o que ele tem por mim.”

