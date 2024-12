Lucas Paquetá quer voltar ao Flamengo em janeiro; Botafogo tem interesse no meia

Lucas Paquetá pode retornar ao futebol brasileiro na próxima temporada. O jornalista britânico Alan Nixon, do jornal ‘The Sun’, informou que o meia brasileiro quer voltar ao Flamengo em janeiro de 2025. O jogador de 27 anos aguarda uma chance para poder ser repatriado pelo Rubro-Negro, clube que o revelou.

No entanto, o Botafogo está na disputa pela contratação de Paquetá. O Alvinegro quer incluir o meia em uma possível negociação envolvendo Igor Jesus. O West Ham tem interesse no atacante de 23 anos. Inclusive, no mês passado, um intermediário em nome do clube inglês sinalizou com uma oferta de 30 milhões de libras (cerca de R$ 225 milhões na cotação da época) ao John Textor, dono da SAF, que não respondeu por não ser proposta oficial.

Apesar disso, Lucas Paquetá tem a palavra final e mantém a preferência por voltar ao Flamengo. O brasileiro tem contrato com West Ham até junho de 2027. Os ingleses o contrataram em 2022 por 43 milhões de euros junto ao Lyon, da França, clube gerido por John Textor.

LEIA MAIS: Tio de Paquetá fica em silêncio em depoimento à CPI das Apostas Esportivas

Investigações contra Lucas Paquetá por envolvimento com apostas

Em maio, Paquetá foi denunciado por envolvimento com apostas na Premier League. As investigações seguem por parte da FA (Football Association). Recentemente, o jogador emitiu um comunicado para se defender das acusações.

“Estou frustrado e chateado por ter lido artigos de impresa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre meu caso. Algumas dessas informações são totalmente falsas e parecem destinadas a minar minha posição. Também estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da FA devem ser confidenciais e são extremamente sérios para mim e minha família. O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa. Portanto, instruí meus advogados a escrever para a FA para solicitar que condizam uma investigação completa sobre como as informações sobre o caso, mesmo que imprecisas, estão chegando ao domínio público. Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência”, publicou na rede social.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.