São Paulo pode incluir lateral ‘português’ em tratativa por Wendell, do Porto

Moreira, aliás, tem dupla nacionalidade e já recebeu convocação para a seleção de base de Portugal a fim de jogar competições sub-18. Em 2021, atuou com a camisa lusitana no Torneio de Limoges. Um ano depois, já com 17, entrou na lista para o Torneio Internacional do Porto, mas uma amigdalite resultou no corte.

O lateral disputou apenas 13 jogos em 2024 pelo São Paulo, o que corrobora para que ele avalie com bons olhos uma saída para o futebol português na janela de transferências. Ao todo, são 25 partidas e um gol com a camisa tricolor.