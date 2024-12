Vini Jr. faz gestos à torcida do Rayo Vallecano após empate do Real Madrid

Real Madrid e Rayo Vallecano empataram em 3 a 3 pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado (14). A partida ocorreu no Nuevo Estádio de Vallecas, em Madrid. No entanto, uma atitude de Vini Jr. logo após o apito final acabou gerando ainda mais repercussão.

Enquanto se dirigia ao túnel de acesso, o atacante brasileiro protagonizou uma cena polêmica, fazendo gestos em direção à arquibancada ocupada por torcedores da equipe anfitriã.

Vini Jr. levantou dois dedos, sugerindo que o clube de Vallecas cairá para a segunda divisão. Como era de se esperar, a atitude do jogador ‘merengue’ não repercutiu bem entre os adeptos do time da casa, gerando grande insatisfação.

