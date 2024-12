Futuro de Gabriel Veron no Cruzeiro é incerto para 2025

O futuro de Gabriel Veron no Cruzeiro para 2025 parece cada vez mais improvável. Isso se deve ao fato de que o Porto, clube português que detém os direitos econômicos do jogador, insiste em vendê-lo pelo valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões na cotação atual). Esse montante está estipulado no contrato de empréstimo firmado no início deste ano.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o empresário do atacante, Fábio Mello, esclareceu a situação. Inicialmente, o Cruzeiro chegou a considerar a possibilidade de renovar o contrato de empréstimo. No entanto, até o momento, o Porto tem rejeitado essa alternativa.

“O Cruzeiro demonstrou interesse em manter o Veron por mais tempo, mas ainda avalia como prematura a compra pelos valores fixados. Por outro lado, o Porto, que detém os direitos econômicos, prefere realizar uma negociação definitiva e não uma renovação do empréstimo”, explicou Fábio Mello.

Partes ainda conversam sobre futuro do jogador

Segundo o empresário, as partes ainda estão em diálogo para tentar encontrar uma solução que atenda aos interesses de todos os envolvidos.

“Estamos em contato para tentar alinhar os interesses, mas já informei tanto ao Cruzeiro quanto ao Porto que estou buscando outras opções para o Veron, dentro do que foi acordado com o Porto”, acrescentou Mello.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.