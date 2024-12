Diallo, no fim, comanda a virada do United sobre o City no dérbi de Manchester

O Manchester United teve uma vitória daquelas neste domingo, 15/12. Afinal, em pleno Etihad Stadium, perdia o jogo para o Manchester City por 1 a 0, gol de Gvardiol no primeiro tempo. E o placar deste jogo pela 16ª rodada do Inglês, seguia assim até os 42 da etapa final, quando Diallo tornou-se o cara do jogo. Primeiramente, roubou uma bola e sofreu o pênalti que Bruno Fernandes cobrou e empatou o jogo. Aos 45, Diallo fez um golaço, com direito a lençol no goleiro Ederson. Fim de jogo e United 2 a 1 sobre o arquirrival.

Esta foi a segunda vitória seguida do treinador Rubén Amorim sobre Pep Guardiola no intervalo de pouco mais de um mês. Em novembro, quando ainda treinava o Sporting, comandou o time português na goleada por 4 a 1 na Champions. Agora, 2 a 1 treinando o United, que foi a 22 pontos, em 12º lugar. Já o City, que em 11 jogos ganhou apenas um e vive a sua pior crise desde a chegada de Guardiola ao time, é o quinto colocado, com 27 pontos, na zona da Liga Europa, mas vendo Liverpool, Chelsea, Arsenal e Nottingham no Top 4 (zona da Champions).

Primeiro tempo: City na frente

Os primeiros 20 minutos foram para esquecer. Muita troca de passes e os dois times sem ofensividade. O United logo perdeu Mount, machucado (entrou Mainoo aos 14 minutos). Para se ter uma ideia, o primeiro chute a gol, sem perigo algum, ocorreu apenas aos 21 minutos, com Foden, do City. Ao menos isso acordou o time da casa, que passou a buscar mais o jogo.

O jogo seguiu amarrado até que, aos 36 minutos, após um escanteio curto, De Bruyne cobrou e recebeu de volta. Cruzou dividindo com Diallo, que saiu da área e fez o cruzamento para a cabeçada de Gvardiol. City 1 a 0.

Segundo tempo: United pressiona, mas não marca

No segundo tempo, apesar de o City ter mais posse de bola e bons lances no ataque, sua defesa deu vacilos que o United não conseguiu aproveitar. Em um deles, numa cabeçada de Diallo, Ederson fez uma defesa incrível, mandando para escanteio. Em outra, Bruno Fernandes recebeu na entrada da área e tentou deslocar Ederson, mas a bola passou raspando a trave direita do goleiro brasileiro.

Diallo comanda a virada

Aos 43 minutos da etapa final, Matheus Nunes, do City, cometeu um erro fatal. Durante uma troca de passes, ele fez um recuo errado para Ederson, entregando a bola de bandeja para Diallo. O goleiro até tentou fechar os espaços, mas Matheus Nunes, de forma atabalhoada, acabou derrubando o jogador do United. Pênalti. Bruno Fernandes cobrou com precisão, deslocando Ederson e deixando tudo igual. Enfim, um resultado justo até aquele momento.

Mas o pior estava por vir para o City. Afinal, aos 45 minutos, Diallo recebeu um lançamento de Lisandro Martínez. Na entrada da área, desmarcado pela esquerda, ele deu um toque sutil, encobrindo Ederson e, quase sem ângulo, fez o gol, colocando o United à frente com o 2 a 1. Em apenas três minutos, o United virou o jogo.

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (14/12)

Arsenal 0x0 Everton

Wolverhampton 1×2 Ipswich

Neswcastle 4×0 Leicester

Liverpool 2×2 Fulham

Nottingham Forest 2×1 Aston Villa

Domingo (15/12)

Brighton 1×3 Crystal Palace

Manchester City 1×2 Manchester United

Southampton x Tottenham – 16h

Chelsea x Brentford – 16h

Segunda-feira (16/12)

Bournemouth x West Ham

