O Dortmund segue decepcionando a sua torcida nesta temporada. Neste domingo, 15/12, o time, em casa, no Signal Iduna Park (com mais de 75 mil presentes), vencia o Hoffenheim por 1 a 0, belo gol de Reyna, antes do primeiro minuto do segundo tempo. Mas, nos acréscimos deste joos pela 14ª rodada, cedeu o empate, gol de Larssen. 1 a 1 placar final.

Para o Dortmund, o resultado foi péssimo. Afinal, tem apenas 22 pontos e em oitavo lugar. Posição modestíssima para um dos favoritos ao título. E bem longe do líder Bayern, que tem 33 pontos. O Hoffenheim segue mal na tabela. Afinal, tem apenas 14 pontos, em 14º lugar, duas posições acima do Z3. O primeiro dentro da zona de rebaixamento é o Heidenheim, com 10 pontos.

Gol do Dortmund sai no segundo tempo

O Dortmund demorou para impor seu jogo. Tanto que, nos primeiros 20 minutos, o Hoffenheim, mesmo com menor posse (45%), finalizou quatro vezes, contra nenhuma dos donos da casa, que foi bater o primeiro gol numa falha de Gross aos 21 minutos. Aos 32, em ataque do Dortmund, Guirassy dividiu a área com o brasileiro Arthur Cabral e o juiz deu pênalti, mas foi ao VAR e voltou atrás.

Porém, mal começou o segundo tempo e o Dortmund chegou ao gol. Com 30 segundos, Reyna aproveitou a sobra de uma bola cruzada pela esquerda e rechaçada pela defesa e mandou a bomba para fazer 1 a 0. A vantagem animou a torcida e o time, que já tinha Adeyemi (voltando de lesão) em campo. Aliás, o atacante quase ampliou num chute que passou raspando a trave.

Hoffenheim empata nos acréscimos

Mas, depois dos 15 minutos, o Hoffenheim passou a pressionar mais. E lamentou muito a cabeçada de Hlozek, que passou raspando o travessão de Kobel. O Dortrmund se retraiu para sustentar o 1 a 0. Mas isso se mostrou fatal. Nos acréscimos, aos 46 minutos, saiu o gol de empate do Hoffenheim. Tabakovic escorou lateral direita cobrado para a área e deu passe perfeito para Larssen concluir e deixar tudo igual.

Jogos da 14ª rodada do Alemão

Sexta-feira (13/12)

Freiburg 3×2 Wolfsburg

Sábado (14/12)

Mainz 2×1 Bayern

Borussia M’Gladbach 4×1 Holstein Kiel

Augsburg 0x2 Leverkusen

Union Berlin 1×1 Bochum

St.Pauli 0x2 Werder Bremen

Domingo (15/12)

Heidenheim 1×3 Stuttgart

Borussia Dortmund 1×1 Hoffenheim

RB Leipzig x Eintracht Frankfurt – 15h30

