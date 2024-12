Tapa com luva de pelica: John Textor ‘responde’ a desafeto com a taça

O dono do Botafogo, John Textor, caprichou na ironia e publicou uma ‘resposta’ ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, com quem vem trocando farpas pela internet. Assim, ao lado de uma foto em que segura e beija a taça da Libertadores, conquistada pelo Glorioso, Textor postou um comentário (em inglês) do mandatário catari, que havia dito (sobre Textor): “Você não entende nada de futebol e é uma perda de tempo falar com você. E você vai perder onde quer que esteja”. O empresário botafoguense ainda inclui um emoji de gargalhada.

O Lyon, clube em que John Textor é acionista majoritário, enfrenta o Paris Saint-Germain neste domingo (15/12), no Parc des Princes. Dessa forma, as discussões sobre direitos de transmissão ficam ainda mais acaloradas.

Segundo o jornal francês L’Équipe, a rixa entre os dois empresários teve início quando Textor pediu que Al-Khelaïfi falasse diretamente com ele sobre direitos autorais. Após algumas mensagens nada amistosas, Nasser Al-Khelaïfi disparou: “Aprenda a administrar um clube e a mídia, esta é a última vez que deixo você falar comigo”. E Textor respondeu: Você sempre diz que salva todo mundo, é apenas um comportamento megalomaníaco.”

Foi aí que o dirigente do PSG afirmou que Textor sempre enfrentaria derrotas. Assim, o dono do Botafogo respondeu com a foto da vitória. A repercussão teve comentários de internautas dizendo: “Pra cima deles, John”.

Lyon de Textor está na briga pelo título do Francês

O Paris Saint-Germain, que enfrenta o Lyon neste domingo, está no Super Mundial de Clubes . Portanto, será adversário do Botafogo na competição. O time lidera a Ligue 1 – o Campeonato Francês – com 34 pontos e nenhuma derrota. Já o Lyon é o quinto colocado, com 25 pontos.

