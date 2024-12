Zico será técnico na despedida de Adriano do futebol

O último técnico de Adriano será ninguém menos do que Zico. Neste domingo (15), na “Última Batalha do Imperador”, jogo que marca de forma oficial a despedida do atacante do futebol, o maior ídolo da história do Flamengo estará presente à beira do campo. O craque, de 71 anos, não reúne condições físicas para atuar na festa.

Ao chegar no Maracanã, o Galinho de Quintino rendeu homenagem ao Imperador e explicou porque não estará dentro das quatro linhas.

É um prazer grande, me tornei amigo dele. Vi começar a carreira de lateral-esquerdo. Gostaria de estar em campo, mas o jelho não deixa. Vou me guardar para jogar um pouquinho para o jogo do dia 28″, comentou, referindo-se ao Jogo das Estrelas, partida festiva de fim de ano tradicional no calendário carioca.

Zico também falou sobre a carreira de Adriano, e revelou que tentou tê-lo como jogador quando treinou o histórico Fenerbahçe, quadrifinalista da Liga dos Campeões.

“A morte do pai mudou o caminho dele. Adriano tinha tudo para ser um dos melhores da história, mas no Flamengo deixa uma imagem maravilhosa. Está lá entre os tops. um cara que tem fisico privilegiado e qualidade tecnica fantastica. Quando estava no Fenerbahçe quis leva-lo para lá. Mas estávamos no mesmo grupo da Inter de |Milão na Liga dos Campeões e não foi possível”, explicou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.