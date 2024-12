Benfica cede empate no último lance do jogo pelo Português

O Benfica tropeçou neste domingo, 15/12 diante do AVS (Desportivo das Aves), na casa do rival, na Vila das Aves, no Estádio Multiuso, pela 14ª rodada do Campeonato Português. Os benfiquistas venciam por 1 a 0, gol de Amdouni no primeiro tempo. Até que, no último ataque, aos 49 da etapa final, no abafa, o time da casa empatou com Devenish: 1 a 1.

O Benfica chegou a 32 pontos, ficando quatro atrás do líder Sporting, mas tem um jogo a menos do que os Leões. O Aves é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 12 pontos, mas um ponto a mais do que os dois primeiros no Z3: Boavista e Arouca.

Befica em vantagem

Desde o primeiro tempo, o Benfica fez valer sua maior técnica, com 69% de posse de bola contra 31% do time da casa, e oito finalizações contra três do AVS. O time saiu para o intervalo com 1 a 0 no placar, após um belo lance de troca de passes que terminou com um chute rasteiro e colocado de Amdouni, aos 17 minutos. Apesar disso, o Benfica merecia mais no jogo.

AVS empata no apagar das luzes

No segundo tempo, o Benfica voltou mais desorganizado do que o normal e quase cedeu o empate, com uma cabeçada de Bené na trave de Trubin. Já com Di María em campo, ele, que começou no banco, deu mais qualidade ofensiva ao time, mas o AVS seguiu buscando o ataque, tanto que teve praticamente o mesmo número de finalizações que os visitantes. O Benfica chegou a fazer um gol aos 43 minutos, com Schjelderup, mas foi anulado por impedimento.

Nos acréscimos, aos 48 minutos, no último ataque, Lucas Piazon cobrou uma falta para a área, Roux cabeceou para o meio da área e Devecnish, finalizou, também de cabeça, para deixar tudo igual.

Jogos da 14ªrodada do Campeonato Português

Sábado (14/12)

Farense 0x1 Gil Vicente

Nacional 1×0 Moreirense

Sporting 3×2 Boavista

Domingo (15/12)

Arouca 1×0 Santa Clara

AVS 1×1 Benfica

Estoril x Casa Pia – 1h30

Segunda-feira (16/12)

Braga x Famalicão – 15h45

Porto x Estrela da Amadora – 17h15

Rio Ave x Vitória de Guimarães- 17h45

