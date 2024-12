Adriano se emociona em jogo de despedida

Um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro e mundial, Adriano se despede oficialmente neste domingo (15). Dessa forma, Didico se emocionou. Vale lembrar que o duelo festivo será entre ídolos do Flamego e ídolos do futebol italiano. O Imperador, aliás, fez história tanto no Fla quanto na Inter de Milão.

“Para mim, o mais importante é ver essa família do futebol. A gente se conhece; Eu mesmo me emocionei e nem acreditei com tantos amigos. Deus sempre esteve presente em minha vida e com amigos de verdade. E isso, para mim, é tudo”, comentou Adriano.

Imperador teve duas passagens pelo Flamengo. A primeira durou apenas um ano, entre 2000 e 2001. Apesar do pouco tempo, deixou o Fla vencedor da Copa dos Campeões. Ele retornou ao 2009, quando foi artilheiro protagonista do título do Brasileirão. Assim, tirou o time de uma fila de 17 anos. Deixou o Rubro-Negro em 2010. Além dos títulos, Imperador entrou na história do clube pelos 46 gols e pelo amor incomparável ao Fla.

Além de ser ídolo no Flamengo e na Inter de Milão, Adriano jogou ainda no São Paulo, Corinthians, Roma, Parma, Atlético-PR e Miami United. Este, inclusive, foi seu último time profissional, em 2016. Imperador também conquistou títulos pela Seleção Brasileira. Aliás, marcou o gol do título da Copa América de 2004, sobre a Argentina, no último minuto.

