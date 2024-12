Porto x Estrela Amadora: onde assistir, escalações e arbitragem

O Porto recebe o Estrela Amadora nesta segunda-feira (16), às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. A partida, afinal, encerra a 14ª rodada do Campeonato Português. Ademais, a equipe da casa ocupa a terceira posição, somando 31 pontos em 12 jogos, com 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Já o Estrela Amadora está na 13ªcolocação na tabela, com 12 pontos.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Porto

Para este confronto, o técnico Vitor Bruno, em resumo, contará com o retorno do meia Eustáquio, que cumpriu suspensão na última rodada. Com isso, Varela pode acabar indo para o banco de reservas. Por outro lado, o Porto segue sem contar com João Mário, Iván Marcano e Marko Grujic, que estão lesionados.

Como chega o Estrela Amadora

No clube da região metropolitana de Lisboa, as ausências confirmadas, em suma, são André Luiz e Cissokho. Além disso, o ex-jogador Nani, que recentemente anunciou sua aposentadoria, também não é mais opção para a equipe.

PORTO X ESTRELA AMADORA

Campeonato Português – 14ª Rodada

Data e horário: 16/12/2024, às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

PORTO: Diogo Costa, Martim Fernández, Nehuen Pérez, Otávio e Francisco Moura; Eustáquio, Rodrigo Mora, Jaime, Pepê e Galeno; Samu. Técnico: Vítor Bruno

ESTRELA AMADORA: Bruno Brígido; Ferro, Rúben Lima e Miguel Lopes; Danilo Veiga, Léo Cordeiro, Paulo Moreira e Varela; Ruiz, Jovane e Kikas. Técnico: José Faria

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

VAR: Luís Ferreira

