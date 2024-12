Bournemouth x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Bournemouth e West Ham entram em campo nesta segunda-feira (16/12), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela 16ª rodada da Premier League. O duelo será realizado no Vitality Stadium , no sul do país.

Na tabela, em suma, o Bournemouth ocupa a sétima posição, com 24 pontos. Já o West Ham, por outro lado, aparece na 14ª colocação, somando 18 pontos até o momento.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem a partida ao vivo.

Como chega o Bournemouth

A equipe da casa enfrenta este jogo com duas ausências inegavelmente importantes. O zagueiro Marcos Senesi, que passou recentemente por uma cirurgia na coxa, ficará afastado dos gramados por até quatro meses. Além disso, o meia Marcus Tavernier desfalcará o time devido a uma lesão no tendão.

Como chega o West Ham

Pelo lado do West Ham, a preparação para a partida foi impactada por um grave acidente de carro envolvendo o atacante Michail Antonio, que, como resultado, sofreu uma fratura em um dos membros inferiores. Dessa forma, o jogador já passou por cirurgia e está em processo de recuperação. Outro desfalque confirmado é o de Emerson Palmieri, que cumpre suspensão nesta rodada.

Com desafios para ambos os lados, o confronto, afinal, promete ser disputado e decisivo para as pretensões de cada equipe na temporada.

BOURNEMOUTH X WEST HAM

Campeonato Inglês – 16ª Rodada

Data e horário: 16/12/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Vitality Stadium

BOURNEMOUTH: Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen e Kerkez; Christie e Cook; Semenyo, Kluivert e Tavernier; Evanílson. Técnico: Andoni Iraola

WEST HAM: Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Emerson Palmieri; Álvarez e Soucek; Kudus, Soler (Lucas Paquetá) e Summerville; Bowen. Técnico: Julen Lopetegui

Árbitro: Chris Kavanagh

Assistentes: Lee Betts e Richard West

VAR: Michael Salisbury

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (14/12)

Arsenal 0x0 Everton

Wolverhampton 1×2 Ipswich

Neswcastle 4×0 Leicester

Liverpool 2×2 Fulham

Nottingham Forest 2×1 Aston Villa

Domingo (15/12)

Brighton 1×3 Crystal Palace

Manchester City 1×2 Manchester United

Southampton 0x5 Tottenham

Chelsea 2×1 Brentford

Segunda-feira (16/12)

Bournemouth x West Ham

