Inglês: Chelsea vence e cola no líder Liverpool

O Chelsea encostou de vez no líder Liverpool no Campeonato Inglês. Neste domingo (15/12), os Blues fizeram valer o seu favoritismo e maior técnica diante do Brentford. Dessa forma, venceram por 2 a 1. O duelo londrino foi na casa do Chelsea, Stamford Bridge, e valeu pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Com isso, o time pulou para 34 pontos, consolidado na vice-liderança, dois pontos atrás do Liverpool.

Os gols do Chelsea foram de Cucurella e Nate Jackson, um em cada tempo. Mbeumo marcou no fim para os visitantes. Com a derrota, o Brentford parou nos 23 pontos, em 12º lugar.

Chelsea na frente

O Chelsea saiu para o intervalo vencendo somente por 1 a 0. Era para ser bem mais, em razão da dominância do time, que teve 70% de posse e 16 finalizações contra uma sem perigo do rival. Não por acaso, o goleiro Flekken, com quatro boas defesas, foi o destaque do Brentford. Ele só não conseguiu evitar o lance em que, aos 42 minutos, Madueke, o melhor do Chelsea, cruzou e Cucurella voou de cabeça para fazer o gol dos Blues na primeira etapa.

Segundo tempo: Lá e cá

No segundo tempo, o Brentford acordou e teve tudo para empatar. Nas parou nas defesas do goleiro Sánchez e, principalmente, lamentando a finalização de Fábio Carvalho no travessão, em lance com o goleiro dos Blues batido. Mas aí valeu a maior eficácia dos donos da casa. Aos 35, Caicedo lançou Jackson, que tinha falhado em um ataque pouco antes, e que avançou ganhando na corrida da marcação e fez um belo gol.

O Brentford diminuiu com Mbeumo aos 44. O Chelsea atacava, mas Caicedo perdeu a bola e gerou um contragolpe. Mbeumo foi lançado nas costas da zaga, ganhou na velocidade e bateu na saída de Sánchez. Mas não havia muito tempo para o time buscar o empate. E o Chelsea celebra três importantes pontos.

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (14/12)

Arsenal 0x0 Everton

Wolverhampton 1×2 Ipswich

Neswcastle 4×0 Leicester

Liverpool 2×2 Fulham

Nottingham Forest 2×1 Aston Villa

Domingo (15/12)

Brighton 1×3 Crystal Palace

Manchester City 1×2 Manchester United

Southampton 0x5 Tottenham

Chelsea 2×1 Brentford

Segunda-feira (16/12)

Bournemouth x West Ham

