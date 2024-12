Em casa, Barcelona é surpreendido pelo Leganés

Ninguém esperava. O Barcelona patinou feio e caiu para o modesto Leganés por 1 a 0, neste domingo (15), em casa, pela 17ª rodada desta edição do Campeonato Espanhol. Com o Camp Nou ainda em reformas, a bola rolou no Estádio Lluís Companys, na capital da Catalunha.

O resultado mantém o Barça na ponta, com 38 pontos. Mas o Atlético de Madrid, com um jogo a menos, vem logo atrás, com a mesma pontuação. O Real Madrid aparece em terceiro, com 37 e também com um compromisso a mais a cumprir. Portanto, é uma derrota que coloca fogo na Liga Espanhola.

Com o triunfo neste fim de semana, é o 15º lugar, com 17.

A defesa do Barcelona comeu mosca e, aos três minutos, recebeu logo seu castigo. González, sozinho, cabeceou para colocar os visitantes à frente. O time da casa tinha tempo de sobra para empatar e virar ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

Lewandowski contou duas oportunidades claras, mas parou nas grandes defesas de Dmitrovic. Raphinha, por sua vez, acertou o travessão.

O Barcelona seguiu empilhando oportunidades perdidas e nada.

