Nos pênaltis, Fluminense é campeão da Copinha feminina

O Fluminense é o campeão da Copinha São Paulo feminina de 2024. Neste domingo, 15/12, no Pacaembu, venceu o Internacional, nos pênaltis, por 5 a 3, após 0 a 0 no tempo normal. O jogo foi marcado pelo equilíbrios e número pequeno de oportunidades, com as finalistas cautelosas. Nas penalidade, Thaina defendeu uma cobrança e como as Tricolores acertaram todos os seus chutes, levantaram a taça.

Esta foi a segunda edição da Copinha Feminina. Como na primeira o Flamengo foi campeão, desta vez contou com 20 times.

Fluminense e Internacional, equilíbrio

No primeiro tempo, os times se estudaram muito e, quando chegaram perto do gol, pecaram nas finalizações. O Fluminense apostou em jogadas pela direita com Carioca e infiltrações de Raika, que deu a única finalização perigosa do Tricolor, que passou raspando na trave esquerda de Mari. Já o Internacional teve sucesso avançando pelos flancos, com Gabi Inácio pela direita e, principalmente, Ana Luyza pela esquerda, ganhando a maioria das jogadas e dando o chute mais perigoso, que foi defendido com boa intervenção da goleira Thainá.

No segundo tempo, o Fluminense foi mais perigoso nos primeiros 20 minutos, procurando o ataque e dando trabalho para a defesa gaúcha e a goleira Mari. Mas as Gurias Coloradas se ajustaram em campo e passaram a dominar na reta final. Contudo, como não foram felizes nos arremates, o jogo caminhou para o empate em 0 a 0. Assim, a decisão seguiu para os pênaltis. E deu Fluminense.

Nas penalidades

Para o Fluminense: Leandra, Lamis, Mileninha, Rayka e Luisa acertaram para o Fluminense

Para o Internacional: Ana Luyza, Myka e Bianca Martins acertaram parao Internacional. Thaina defendeu a cobrança de Joana

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.