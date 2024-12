Milan empata em dia de comemorações no San Siro

Em noite de muitas comemorações pelos 125 anos do clube (a serem completados nesta segunda), o Milan ficou apenas no 0 a 0 com o Genoa no San Siro. Os rossoneros deixaram o estádio reclamando de um pênalti não marcado no atacante Rafael Leão. O duelo valeu pela 16ª rodada do Campeonato Italiano 2024/2025.

Com o resultado, o Milan se distanciou ainda mais do G6. Afinal, aparece em oitavo lugar, com 23 pontos. A sexta colocação é da Juventus, com 28. O Bologna encontra-se entre ambos, com 25. Vale lembrar que Bologna e Milan têm um jogo a menos: 15. O duelo que eles devem, aliás, é entre si. Já o Genoa é o 13º, com 16 pontos.

Curiosamente, os dois times fizeram apenas três substituições na partida. O lateral-direito Emerson Royal foi titular e atuou por todos os 90 minutos pelo Milan. Além das homenagens pelo aniversário do clube, também houve cobranças, afinal, o Rubro-Negro não faz boa temporada e conquistou apenas um Scudetto desde 2012. Dentro de campo, os atletas Milan fica apenas no 0 a 0 com o Genoa em partida da 16ª rodada do Campeonato Italiano. Rubro-Negro completa 125 anos nesta segunda sentiram o peso da partida e até conseguiram se impôr dentro de campo, mas a pontaria não estva em dia.

O Milan tem mais dois jogos antes da virada do ano. Afinal, visita o Verona nesta sexta-feira (20) e recebe a Roma no dia 29. Já o Genoa recebe o Napoli e visita o Empoli nos últimos dias deste ano.

Jogos da 16ª rodada do Italiano

Sexta-feira (13/12)

Empoli 0x1 Torino

Sábado (14/12)

Cagliari 0x1 Atalanta

Udinese 1×3 Napoli

Juventus 2×2 Venezia

Domingo (15/12)

Lecce 2 x 1 Monza

Bologna 1 x 0 Fiorentina

Parma 2 x 3 Verona

Como 2 x 0 Roma

Milan 0 x 0 Genoa

Segunda-feira (16/12)

Lazio x Inter de Milão – 16h45

