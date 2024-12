Lazio x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (16/12), Lazio e Inter de Milão entram em campo pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Italiano. A partida está marcada para as 16h45 (horário de Brasília) e será disputada no Estádio Olímpico, em Roma, casa da Lazio. A equipe mandante atravessa um bom momento na temporada. Em 15 jogos pela Série A, a Lazio soma dez vitórias, um empate e quatro derrotas. Ademais, a Inter de Milão também vive uma fase positiva no campeonato. Em 14 partidas disputadas, a equipe acumula nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega a Lazio

Jogando em seus domínios, o desempenho dos romanos é impressionante: são sete partidas, com seis triunfos e apenas um empate. Esses resultados, dessa forma, colocam a equipe na 5ª posição da tabela, com 31 pontos.

O técnico Marco Baroni, no entanto, enfrenta algumas dúvidas em relação ao elenco para este confronto. Romagnoli e Vecino, que estão lesionados, não participaram dos últimos treinamentos e têm poucas chances de atuar. Por outro lado, o meia Zaccagni, que preocupava, deve estar disponível para o jogo. Um desfalque confirmado é o atacante Taty Castellanos, que está suspenso.

Inter de Milão

Atuando fora de casa, os números inegavelmente são sólidos: em seis jogos, o time permanece invicto, com quatro vitórias e dois empates. Assim como a Lazio, a Inter soma 31 pontos.

Para o confronto, o técnico Simone Inzaghi terá que lidar com a ausência de Francesco Acerbi, que está lesionado. Fora isso, o restante da equipe deve ser o mesmo que tem atuado regularmente na competição.

LAZIO X INTER

Campeonato Italiano – 16ª Rodada

Data e horário: 16/12/2024, às 16h45

Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

LAZIO: Provedel, Lazzari, Gila, Patric e Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia e Zaccagni; Noslin. Técnico: Marco Baroni

INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Daniele Chiffi

Assistentes: Cecconi e Zingarelli

VAR: Mazzoleni

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.