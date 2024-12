Maior ídolo do Flamengo, Zico entrega placa a Adriano após despedida

O maior ídolo da história do Flamengo, Zico entregou uma placa comemorativa ao ex-craque Adriano, que se despediu do futebol neste domingo (15), em jogo festivo entre Flamengo Legends e Amigos da Itália.

“Ele (Zico) faz parte da minha vida também. Eu não sei nem o que falar, de verdade”, disse Adriano, emocionado.

Ao lado do próprio Zico, Adriano contou a importância do de seu pai Almir em sua vitoriosa carreira. Ele faleceu em 2004, quando o Imperador vivia seu auge. Por meio de inteligência artificial, a voz de seu Almir foi recriada, com direito a recado para o ex-jogador durante o evento. Adriano falou sobre ele:

“Aquele cara (seu Almir) fez parte, faz ainda até hoje. Mas ele está olhando lá de cima, está muito feliz. Que pena que ele não pode estar aqui, mas eu sei que ele está feliz com tudo o que eu aprendi com ele, com a minha mãe, com a minha avó. É isto que a gente leva para a vida: respeito, carinho, humildade. Isso tudo, eles me proporcionaram”, disse.

Festa com a marca de Adriano

Perguntado sobre o que achou do evento, Adriano celebrou o carinho recebido por parte dos torcedores e amigos presentes.

“Poderia ser melhor, essa é a verdade. Mas Deus sabe o que faz. Importante foi ver meus amigos. Para mim o mais importante é o carinho que eles têm por mim. Isso já é muito caminho andado. Não é tanto por eu ser jogador. É esse carinho, esse amor que todo mundo tem por mim que tem que ficar e vai ficar gravado no meu coração, então estou muito feliz. Vai ficar gravado no resto da minha vida”, revelou.

Zico também falou na entrevista, respondendo se Adriano representou bem a camisa do Flamengo enquanto jogador. Dessa forma, o Galinho não titubeou.

“Sempre, sempre. Ele é dos grandes nomes da História do nosso Flamengo e graças a Deus é meu amigo (risos)”, brincou.

Adriano Imperador jogou em duas oportunidades no Flamengo. Primeiro, ao ser revelado, entre 2000 e 2001, aliás. Depois, no retorno, quando confirmou o status de ídolo, entre 2009 e 2010. Nesta passagem, conquistou o Brasileirão em 2009. Ao todo, foram 45 gols em 92 jogos com a camisa rubro-negra.

