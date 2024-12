Léo Jardim, do Vasco, revela viver ‘melhor momento da carreira’

O goleiro Léo Jardim falou sobre a espetacular temporada que viveu com o Vasco em 2024. Em conversa divulgada pelo próprio clube via redes sociais neste domingo (15), o arqueiro falou sobre a escolha pelo Cruz-Maltino, a oportunidade na Seleção Brasileira, além de revelar se vive o melhor momento da carreira.

“O momento que eu estava vivendo lá fora, profissional e pessoalmente, talvez, não era um dos melhores. Junto com a minha família, optamos por voltar ao Brasil. Olhando para trás, foi uma decisão certa”, afirmou Jardim, contratado junto ao Lille-FRA para a temporada 2023.

Ele também celebrou a convocação à Seleção Brasileira, possível por suas impressionantes defesas na meta vascaína. Ele, porém, não chegou a estrear com a amarelinha.

“Sempre temos uma expectativa, mas sabemos que envolve muitas variáveis. São muitas opções, momentos de jogadores… sempre trabalhamos com esse objetivo, mas não sabemos quando e se vai acontecer. É importante trabalhar bastante”, disse.

Por fim, o jogador de 29 anos revelou se vive o melhor momento de sua carreira.

“Sem sombra de dúvidas, é o meu melhor momento. Essas duas temporadas, são as minhas melhores temporadas. É a minha maior sequência de jogos também. Com certeza é o melhor momento da minha carreira”, revelou.

