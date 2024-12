Fluminense mantém sonho e aguarda resposta do Tottenham por Richarlison

O Fluminense segue na busca por reforços para qualificar seu elenco visando a temporada 2005. Com isso, um dos grandes sonhos é repatriar Richarlison, que atualmente defende as cores do Tottenham, da Inglaterra e teve uma passagem pelo clube carioca entre 2016 e 2017. A informação é do portal “ge”.

No entanto, após o primeiro contato, o Tricolor aguarda um posicionamento do clube inglês. Em seguida, o foco será dar sequência ao negócio e trazer o atacante no ano em que disputa o novo Super Mundial de Clubes. Contudo, a transação não é tão simples.

Diante deste cenário, o clube quer repatriar um nome que tem identificação com a torcida e aposta no desejo do atleta em voltar a defender a Seleção como um dos trunfos para convencê-lo. Afinal, não tem tido espaço no clube inglês e a reta final das Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026 se aproxima.

O Tottenham, por sua vez, pagou cerca de 50 milhões de Libras em 2022 para contar com o atacante (na época, a cotação era de R$ 315 milhões). Somado a esse valor anda teve 10 milhões de libras de bônus adicionais futuros, com contrato até junho de 2027.

O intuito de Richarlison é convencer o técnico Ange Postecoglou a ter mais oportunidades depois de seu retorno de lesão, que deve acontecer ainda em dezembro.

Sonho antigo da diretoria

Vale lembrar que em julho, o presidente Mário Bittencourt já havia revelado o desejo de contar com o atacante em outro momento de sua gestão. Agora, a procura foi formalizada, porém ainda sem uma resposta oficial.

“Se tudo isso conspirar, mais os deuses do futebol, os grandes tricolores que estão conosco de alma, se tudo ajudar, tem dois jogadores que seriam um sonho. O nosso Pombo, o Richarlison, se ele quiser, as portas estão abertas. E outro que não jogou aqui, mas que admiro como jogador, que é um jogador que todo mundo gostaria de ter, é o Neymar. Se um dia tivermos condições, quem sabe… O Richarlison jogou aqui e sabe a maravilha que a torcida pode fazer”, disse.

