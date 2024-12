Santos abre conversas com o Palmeiras por Zé Rafael

O Santos entrou em contato com o Palmeiras e iniciou conversas para tentar contratar o volante Zé Rafael. O Peixe, visando construir um elenco competitivo no ano que marca seu retorno para à série A, vê o jogador do Verdão como um grande nome para reforçar seu plantel no ano que vem. As condições apresentadas pelo Alvinegro Praiano, assim como os valores envolvidos na negociação são mantidos em sigilo.

Pelo lado do Palmeiras, Zé Rafael é multicampeão pelo clube e tem contrato com o Verdão até o final de 2026. Contudo, perdeu espaço na reta final de 2024, muito por conta da ascensão de Aníbal Moreno e Richard Ríos. O jogador é visto como uma figura importante dentro do elenco alviverde, porém o clube não descarta uma negociação.

Já o Santos entende que precisa reforçar seu meio de campo, principalmente com um jogador experiente. O meia Giuliano era a grande referência da equipe em 2024 e o Peixe tem o interesse de sua permanência. Contudo, o jogador pediu para rescindir seu contrato. O Alvinegro Praiano ainda tenta convencer o atleta a permanecer para o ano que vem.

Zé Rafael viveu o auge da sua carreira com a camisa do Palmeiras e faz parte do elenco que foi multicampeão na era Abel Ferreira. Contudo, nesta temporada, perdeu espaço por conta de lesões. Ele disputou 37 jogos em 2024.

Negociações além de Zé Rafael

Outro jogador do Palmeiras também está no radar do Santos para a próxima temporada. Trata-se de Rony, que também perdeu espaço no Verdão em 2024 e pode mudar de ares em 2025.

No entanto, a pedida salarial de Rony está fora do orçamento planejado pelo Santos para 2025. O Peixe, recém-promovido à Série A, ainda precisa controlar os gastos. Outro fator que complica a negociação é o contrato do atacante com o Palmeiras, válido até 2026. O Alviverde exigiria uma compensação financeira em caso de proposta oficial.

