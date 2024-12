O Manchester City não consegue engrenar na temporada e teve mais uma derrota neste final de semana. Quando tudo parecia se encaminhar para um triunfo importante diante do Manchester United, os comandados do técnico Guardiola sofreram a virada no fim. Na coletiva, o comandante desabafou e assumiu a responsabilidade pelas atuações da equipe.

“Eu sou o chefe, sou o técnico e não sou bom o suficiente. É simples assim. Encontrar uma maneira de falar com eles, treiná-los, como temos que jogar e pressionar, como construir. Eu não sou bom o suficiente. Eu não estou bem, essa é a verdade”, disse.

Ao longo da partida, o City abriu o placar com Gvardiol ainda no primeiro tempo. Os Red Devils, no entanto, estufaram a rede duas vezes em três minutos e ficaram com os três pontos. Bruno Fernandes, de pênalti, e Diallo marcaram os gols da vitória.,

No lance do primeiro tento, Matheus Nunes derrubou Diallo na área e recebeu críticas. O treinador, contudo, saiu em defesa do volante, que atuou na lateral durante o clássico.

“Se fosse sempre o mesmo problema, teria sido corrigido. Se fosse um jogador, teria uma solução: não jogar. Mas não é isso. Matheus fez um esforço incrível jogando como lateral esquerdo, jogou muito muito muito bem. Mas aconteceu, é o futebol, seguimos em frente”, acrescentou.

Com apenas uma vitória nas últimas onze partidas, o City ocupa a 5ª colocação, com 27 pontos. Além disso, está em 22º na Champions League, fora da zona de classificação direta para as oitavas e a três posições de perder a vaga nos playoffs.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.