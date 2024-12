Barcelona confirma lesão de Yamal, que deve ficar um mês longe dos gramados

O Barcelona confirmou, na manhã desta segunda-feira (16), que Lamine Yamal tem uma lesão de grau um no tornozelo direito, após sofrer uma pancada na derrota do clube catalão para o Leganés, pela La Liga. Assim, o jovem deve ficar de fora por cerca de um mês dos gramados e não deve atuar mais em 2024.

Ao longo da partida, o jogador sentiu aos 30 minutos do segundo tempo, no Estádio Olímpico Lluís Companys, e saiu para a entrada de Gavi. Ele já havia sofrido uma entrada dura do volante camaronês Yvan Neyou no primeiro tempo, porém seguiu para a etapa final.

O espanhol, de 17 anos, já teve problemas no tornozelo direito nesta temporada. Foi em novembro, quando teve que ser cortado da seleção espanhola para as partidas contra Dinamarca e Suíça, ambas pela Liga das Nações.

Na temporada, até o momento, o jogador soma seis gols e 11 assistências em 21 jogos pelo Barcelona. Nesse sentido, ele é o terceiro maior artilheiro da equipe em 2024/25, atrás somente de Lewandowski e Raphinha.

Por fim, na próxima rodada (18º), o Barcelona recebe o Atlético de Madrid. O confronto acontece no sábado (21), às 17h (de Brasília). Será um duelo direto na briga pela ponta da tabela, visto que ambos somam 38 pontos, e a equipe da capital espanhola tem um jogo a menos.

