Corinthians se alinha com Maycon e busca novo empréstimo

O Corinthians já tem tudo alinhado para renovar o empréstimo do volante Maycon. Agora, a diretoria alvinegra irá formalizar ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia a extensão do período até o fim de 2025. Pesa a favor do Timão, a própria vontade do jogador, que gostaria de permanecer no Brasil.

Outro motivo para confiar na permanência é o longo período inativo de Maycon. Afinal, o volante precisou passar por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em maio, e perdeu o restante da temporada. Com um tempo longo sem entrar em campo, os ucranianos não devem se opor a uma nova liberação.

Tanto em 2023 quanto em 2024 o Timão teve que pagar 500 mil euros (cerca de R$ 3,18 milhões na cotação atual) aos ucranianos. A tendência é que estes valores se repitam. O Corinthians espera que o jogador participe da pré-temporada com o restante do elenco a partir de 8 de janeiro.

Maycon soma 204 jogos e 15 gols com a camisa alvinegra, tendo conquistado dois Paulistas (2017 e 2018) e um Brasileirão (2017). Nesta temporada, era titular absoluto da equipe até sofrer uma grave lesão no joelho direito. Por conta da ausência do jogador, o Corinthians foi ao mercado e trouxe nomes como Alex Santana, Carrillo e Charles, que jogam no mesmo setor que ele.

No ano que vem, é muito provável que Maycon sofra com a concorrência, ainda mais com um longo período inativo. Contudo, a permanência do volante também foi um pedido de Ramón Díaz, indicando que o atleta faz partes dos planos para 2025.

