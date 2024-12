Romário se emociona com discurso inspirador da filha em formatura

Nenhum gol ou conquista na carreira significa mais para Romário do que ver o crescimento de seus filhos. Com marra de durão como jogador, o ‘Baixinho’ muda totalmente a postura quando se trata das conquistas de seus herdeiros. Nesta segunda-feira (16), por exemplo, o craque não escondeu a emoção com o discurso inspirador da filha caçula, Ivy, durante a formatura do ensino médio.

Ivy, de 19 anos, mencionou desafios que precisou superar devido à síndrome de down até chegar ao discurso de formatura nesta segunda-feira (16). Ela inclusive já sabe seu próximo passo: faculdade de Artes Cênicas.

Muito orgulhoso, Romário compartilhou o depoimento de Ivy em suas redes sociais. “Discurso de formatura da minha princesa! Mais uma etapa concluída com sucesso em sua vida. Hoje ela está se formando no ensino médio e começará uma nova jornada na faculdade. Que ORGULHO de você, minha filha! Rumo a artes cênicas”, escreveu.

Discurso de Ivy

“Hoje é um dia muito especial para mim, com qual sonho há muito tempo. Se estou aqui, é porque venci desafios. Quando entrei na escola, muitas pessoas duvidaram que eu chegaria até aqui. A minha vontade de aprender e a minha força nunca deixaram que eu desistisse do meu sonho. A síndrome de down não me impediu de lutar e conquistar o meu espaço. Muitas pessoas me ajudaram para eu chegar até aqui”.

Por fim, a jovem de 19 anos reafirmou seu desejo em cursar Artes Cênicas na faculdade. Ivy nasceu fruto do relacionamento de astro com a farmacêutica Isabella Bittencout e ostenta o status de caçula entre outros cinco irmãos.

Romário

No último domingo (15), o Baixinho matou a saudade de usar a camisa do Flamengo no gramado do Maracanã. Ele, aliás, demostrou o mesmo conforto de 25 anos atrás e fez aquilo que fazia de melhor: gol. O camisa 11 marcou um dos tentos da vitória rubro-negra na despedida oficial de Adriano Imperador, por 4 a 3 contra os amigos da Inter.

O Flamengo iniciou a partida com Julio César; Léo Moura, Juan, Ronaldo Angelim e Athirson; Júnior, Petkovic e Diego Ribas; Vágner Love, Romário e Adriano.

