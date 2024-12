John, do Botafogo, entra na mira de clubes da Premier League

É certo que pelo menos oito jogadores vão deixar o Botafogo no fim deste ano. Eduardo recusou uma proposta de renovação com o Alvinegro. Por outro lado, os zagueiros Pablo e Adryelson estão emprestados e vão retornar aos seus clubes, Flamengo e Lyon, respectivamente. O lateral Marçal, o atacante Óscar Romero e o volante Tchê Tchê não vão ter o contrato renovado. Por fim, Thiago Almada confirmou que também não fica no Glorioso.

Vale destacar também que o lateral Rafael se aposentou na partida contra o São Paulo, que consagrou o título do Campeonato Brasileiro ao Alvinegro. Dessa forma, o Botafogo já começou a se movimentar para reformular o elenco. O meia-atacante Bitello, ex-grêmio e atualmente no Dínamo Moscou, pode ser o primeiro reforço da equipe para 2025.