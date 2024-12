Saiba os potes e possíveis adversários da 1ª fase da Copa do Brasil 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Ranking Nacional de Clubes (RNC) de 2025. Com isso, já é possível saber os potes do sorteio da Copa do Brasil da próxima temporada. No pote A, estão as equipes melhores ranqueadas que irão participar da fase inicial da competição. Ainda não há uma data para o sorteio dos confrontos.

De acordo com o regulamento, as equipes do pote A, B, C e D irão jogar fora de casa, no entanto, possuem a vantagem do empate. Aliás, nesta etapa inicial do torneio, os duelos são únicos, na casa da equipe pior posicionada no RNC. Por fim, o cruzamento dos potes funciona da seguinte forma: A x E, B x F, C x G e D e H.

Veja os potes da Copa do Brasil:

POTE A x POTE E

A: Juventude, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, América-MG, RB Bragantino, Vasco, Atlético-GO e Cuiabá.

E: Sousa, Tocantinópolis, São Raimundo-RR, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa, União Rondonópolis, Gazin Porto Velho e Sergipe.

POTE B x POTE F

B: Ceará, Vitória, Coritiba, Sport, Criciúma, Vila Nova, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa.

F: Humaitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário VG, Tuna Luso, Operário-MS, Concórdia e CSE.

POTE C x POTE G

C: Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Náutico, Confiança, Ferroviário, Botafogo-PB e Amazonas.

G: Boavista, Parnahyba, Maracanã-CE, Santa Cruz-RN, GAS-RR, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Olaria, Portuguesa e Votuporanguense.

POTE D x POTE H

D: Caxias, América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Retrô, Athletic, Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ

H: Guarany de Bagé, Jequié, Barcelona-BA, São Francisco-PA, Capital-DF, Independência, União-TO, Dourados-MS, Barcelona-RO e Oratório-AP.

