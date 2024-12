América empata com o Monterrey e fatura tri inédito do Mexicano

Pela terceira vez consecutiva, o América conquistou o Campeonato Mexicano. Diante do Monterrey, o clube da Cidade do México empatou em 1 a 1, fora de casa, e ficou com a taça em razão da vitória, no confronto de ida, por 2 a 1.

Na dianteira antes mesmo da bola rolar, as Águilas deixaram o panorama ainda melhor aos 24 minutos do primeiro tempo. Se o Sergio Canales marcou um lindo gol de fora da área, na ida, dessa vez, quem assumiu o papel foi Richard Sánchez.

Logo após bola escorada por Alejandro Zendejas, para fora da grande área, Sánchez soltou uma bomba de perna direita, sem qualquer possibilidade de defesa para o arqueiro Luis Cárdenas. Placar aberto e festa da torcida visitante nas dependências do Estádio BBVA.

Como era de se esperar, o Monterrey se atirou ao ataque para buscar a virada que, ao menos, levaria a final para a disputa da prorrogação. Porém, tinha dificuldades até mesmo para elaborar jogadas insinuantes e, quando conseguia, parava em Luis Malagón.

Furou o bloqueio, mas…

Mesmo assim, na base da insistência, o meio-campista Johan Rojas driblou a marcação, dentro da área, e bateu firme para superar Malagón. Tudo igual já aos 39 minutos da etapa complementar, dando pouco tempo de buscar a remontada. Remontada essa, aliás, que quase veio em cobrança de escanteio onde o zagueiro Sebastián Vegas carimbou o travessão.

Porém, a maior consistência americanista nos dois jogos foi premiada com o apito final e a confirmação de uma marca histórica no país. Isso porque é a primeira vez que uma equipe consegue se sagrar tricampeã de forma consecutiva desde que se instaurou a disputa de Apertura e Clausura na Liga MX, em 1996. Ou seja, mais um feito bastante relevante para a trajetória já laureada do técnico brasileiro André Jardine no América.