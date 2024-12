Cobiçado, Tiquinho Soares segue nos planos do Botafogo

O Botafogo já começou a pensar em 2025. Dessa forma, um dos nomes que o Alvinegro pretende contar para a próxima temporada é do centroavante Tiquinho Soares, de acordo com o ”ge”.

No entanto, há dois clubes brasileiros interessados na contratação do jogador na próxima janela de transferências: Fluminense e Santos. Por outro lado, o Glorioso não pretende, até o momento, negociar o atleta.

LEIA MAIS: John, do Botafogo, entra na mira de clubes da Premier League

Tiquinho Soares é um dos nomes que está nas ‘graças da torcida’ desde 2023, quando se destacou pelo clube carioca. Em 2024, o centroavante perdeu a vaga de titular para Igor Jesus no meio da temporada.

Inclusive, em junho, antes da chegada de Igor Jesus, Tiquinho Soares renovou o vínculo com o Botafogo até dezembro de 2026, ou seja, o jogador tem pelo menos mais dois anos de contrato com o Alvinegro. A expectativa é que, apesar de ter virado segunda opção, ele volte a ter mais oportunidades em 2025.

Aliás, vale ressaltar que Igor Jesus e Luiz Henrique, a dupla que comandou o ataque do Alvinegro nesta temporada, podem deixar o clube carioca. Ambos jogadores tem mercado fora do Brasil, porém, o Glorioso pretende contar com os atacantes e o futuro dos dois ainda está indefinido.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.