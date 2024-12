Flamengo anuncia Arrascaeta como novo camisa 10

O Flamengo anunciou o Arrascaeta como o novo camisa 10 do clube. O presidente Rodolfo Landim foi quem ligou para o uruguaio e, através de uma chamada de vídeo, anunciou o “presente de Natal” para o jogador. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, ele pediu desculpas ao jogador por interromper suas férias e leu uma carta em que anuncia o presente.

“Você é uma referência de uma era de conquistas e, merecidamente, sua trajetória no clube faz de você um grande ídolo. É importante ressaltar que apenas os grandes ídolos do Flamengo têm a honra de vestir a camisa 10. E você, definitivamente, já fez por merecer essa distinção. O reconhecimento do seu comprometimento e sua genialidade em campo é uma unanimidade entre todos os torcedores do clube. Que essa camisa se torne um incentivo a mais para enfrentar nossos futuros desafios e que ela te ajude a nos trazer muitas vitórias e a conquista de ainda mais títulos”, leu Landim para Arrascaeta.

Zico já ‘abençoou’ o novo camisa 10

Arrascaeta chegou ao rubro-negro no início de 2019. Apresentado com a camisa 14, a histórica 10 do pertencia a Diego. Depois que o meia se aposentou, há dois anos, ela foi parar nas mãos de Gabigol. O principal responsável por eternizar a numeração no clube, Zico já havia dado o aval para que o uruguaio a utilizasse.

“Eu abençoei todos, comigo não tem esse negócio de número. Foi uma honra ter vestido a camisa 10 do Flamengo, acho que honrei bem aquela camisa, aquele número. E lógico que quem vier, vai estar sempre bem-vindo”, revelou o Galinho na despedida de Adriano Imperador, no último domingo.

O meia uruguaio marcou seu nome da história do Flamengo, nas seis temporadas em que vestiu a camisa rubro-negra: foram 290 jogos: 186 vitórias, 60 empates e 44 derrotas, tendo marcado 73 gols e dado 88 assistências. Com 13 títulos conquistados, tornou-se o maior vencedor da história do clube, posto que ocupa junto a Zico, Júnior, Bruno Henrique e Gabigol. O atleta, de 30 anos, tem contrato até o fim de 2026.