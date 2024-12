Conmebol divulga ranking com dois brasileiros no Top 4; confira

Nesta segunda-feira (16), a Conmebol divulgou o ranking atualizado dos clubes sul-americanos. Assim, a lista será utilizada para a divisão dos potes nos sorteios da Copa Liberdores e Sul-Americana em 2025. Na primeira posição aparece o River Plate, seguido de Palmeiras, o brasileiro com a melhor colocação.

O Top 4 segue com mais um representante da Argentina e do Brasil, com Boca Juniors e Flamengo, respectivamente. Atual campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Botafogo surge em 21º lugar no ranking.

Além disso, outros brasileiros estão entre os 30 clubes listados. São eles: Atlético-MG (7º), São Paulo (8º), Athletico-PR (9º), Fluminense (10º), Grêmio (11º), Internacional (15º), Corinthians (18º), Santos (19º), Botafogo (21º) e Cruzeiro (26º).

Confira o ranking da Conmebol 2025

1) River Plate (Argentina)

2) Palmeiras (Brasil)

3) Boca Juniors (Argentina)

4) Flamengo (Brasil)

5) Peñarol (Uruguai)

6) Nacional (Uruguai)

7) Atlético-MG (Brasil)

8) São Paulo (Brasil)

9) Athletico-PR (Brasil)

10) Fluminense (Brasil)

11) Grêmio (Brasil)

12) Racing (Argentina)

13) Olimpia (Paraguai)

14) LDU (Equador)

15) Internacional (Brasil)

16) Libertad (Paraguai)

17) Independiente del Valle (Equador)

18) Corinthians (Brasil)

19) Santos (Brasil)

20) Cerro Porteño (Paraguai)

21) Botafogo (Brasil)

22) Independiente (Argentina)

23) Colo Colo (Chile)

24) Estudiantes (Argentina)

25) Barcelona de Guayaquil (Equador)

26) Cruzeiro (Brasil)

27) Bolívar (Bolívia)

28) Atlético Nacional (Colômbia)

29) Vélez Sarsfield (Argentina)

30) Lanús (Argentina)

Uma publicação compartilhada por CONMEBOL (@conmebol)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.