Inter de Milão atropela Lazio e vence por 6 a 0 no Italiano

A Inter de Milão atropelou a Lazio na partida de encerramento da 16ª rodada do Campeonato Italiano. Fora de casa, os atuais campeões do Calcio não tomaram conhecimento do adversário e venceram o confronto direto na parte de cima da tabela pelo placar de 6 a 0, no Estádio Olímpico de Roma. Çalhanoglu, de pênalti, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Marcus Thuram balançaram a rede e confirmaram o resultado histórico nesta segunda-feira (16).

Dessa maneira, a Inter de Milão segue na briga pela liderança e subiu para a terceira posição na tabela, com 34 pontos, três a menos que a líder Atalanta. No entanto, os atuais campeões têm uma partida a menos que seus principais concorrentes na briga pelo título.

Além disso, a Inter abriu três pontos de vantagem para a própria Lazio, que caiu para a 5ª posição ao perder este confronto direto na parte de cima da tabela.

O jogo

A Inter de Milão atropelou a Lazio com uma goleada histórica. No entanto, o placar foi aberto apenas aos 41 minutos por Çalhanoglu, em cobrança de pênalti. Pouco depois, aos 45, Dumfries cruzou na medida para Dimarco ampliar. Dessa maeneira, os visitantes encerraram o primeiro tempo com 2 a 0 de vantagem.

Por outro lado, a equipe confirmou a atuação de gala no segundo tempo. Logo aos seis minutos, Nicolò Barella marcou um golaço de fora da área, deixando a Lazio sem reação. Apenas dois minutos depois, Dumfries aproveitou cruzamento de Bastoni e ampliou. Além disso, a goleada foi completada com mais dois gols no segundo tempo: Carlos Augusto marcou aos 32, após assistência de Dimarco, e Marcus Thuram fechou o placar aos 45 minutos.

Jogos da 16ª rodada do Italiano

Sexta-feira (13/12)

Empoli 0x1 Torino

Sábado (14/12)

Cagliari 0x1 Atalanta

Udinese 1×3 Napoli

Juventus 2×2 Venezia

Domingo (15/12)

Lecce 2 x 1 Monza

Bologna 1 x 0 Fiorentina

Parma 2 x 3 Verona

Como 2 x 0 Roma

Milan 0 x 0 Genoa

Segunda-feira (16/12)

Lazio 0x6 Inter de Milão

