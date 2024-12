Botafogo afirma que não deu consentimento a clubes para negociar com Artur Jorge

Na noite desta segunda-feira (16), o Botafogo divulgou uma nota oficial em seu site esclarecendo algumas informações sobre o técnico Artur Jorge. Com os títulos da Copa Libertadores e Brasileirão com o Alvinegro, o português entrou no radar de clubes do Oriente Médio.

Inclusive, no último domingo (15), foi noticiado que o treinador tem um acordo com o Al-Rayyan, do Qatar. Além disso, o clube asiático ofereceu um salário quase três vezes maior do que o comandante recebe atualmente no Glorioso.

Portanto, com as seguintes informações que saíram na internet nos últimos dias, o Botafogo se manifestou através de uma nota no site oficial. O comunicado destacou o contrato vigente até dezembro de 2025, o alto salário do treinador no clube, além da falta de consentimento para qualquer clube falar com o português.

Confira o comunicado do Botafogo na íntegra

“Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Artur Jorge, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos:

1 – Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025;

2 – O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal;

3 – Artur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato;

4 – Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas”, publicou.

