Corinthians confirma interesse de empresa de acompanhantes em ajudar com Pogba, mas nega negociação

O Corinthians confirmou, na noite desta segunda-feira (16), que recebeu um e-mail da empresa de acompanhantes Fatal Model. Entretanto, o Timão negou que estejam acontecendo negociações com relação à contratação de Paul Pogba, algo que foi divulgado pela plataforma, e agradeceu pelo interesse.

Nesta segunda, a empresa anunciou que estaria disposta a ajudar com o pagamento do salário do francês, que gira em torno de R$ 3 a 4 milhões por mês. A plataforma, que é patrocinadora do Vitória, afirmou que o Corinthians é um clube que está em sua lista de interesses para futuros negócios.

O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O Clube agradece o interesse da empresa. — Corinthians (@Corinthians) December 16, 2024

Pogba está sem clube desde novembro, quando rescindiu com a Juventus. Entretanto, o francês está suspenso até março de 2025, por conta de doping. A possibilidade do campeão mundial defender o Timão após o jogador receber uma ligação de Luva de Pedreiro, durante o programa “The Noite”, e afirmar que gostaria de jogar junto com Memphis Depay, seu companheiro de time nos tempos de Manchester United.

