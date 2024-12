Atacante comenta possibilidade de reforçar o Palmeiras: ‘Quem não gostaria?’

No radar do Palmeiras nesta janela de transferências, o atacante paraguaio Alex Arce falou sobre a possibilidade de jogar no futebol brasileiro. Em uma entrevista à rádio Versus, do Paraguai, nesta segunda-feira (16), o jogador valorizou o interesse do clube paulista.

“Quem não gostaria de jogar no Palmeiras?”, destacou.

Arce foi artilheiro do Campeonato Equatoriano pela LDU, campeã do torneio, com 35 gols em 44 jogos. A boa temporada rendeu suas primeiras oportunidades na Seleção Paraguaia, onde conheceu Gustavo Gómez e, de acordo com a imprensa local, recebeu o sinal verde para reforçar o Palmeiras.

“Na Seleção nos falamos bastante, é uma pessoa muito boa”, ressaltou.

No momento, não há uma proposta feita para Arce. De acordo com o jornalista André Hernan, a LDU pede 6 milhões de dólares pelo jogador, cerca de R$ 48 milhões, e o Palmeiras não deve andar com a negociação. Nesta segunda, o clube anunciou o atacante Facundo Torres como seu primeiro reforço para 2025.

