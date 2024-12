The Best: horário e onde assisitr o prêmio da Fifa

Chegou a hora de conhecer o melhor jogador do mundo em 2024! Nesta terça-feira (17), às 14h, acontece a premiação do The Best, da Fifa. A cerimônia será realizada em Doha, no Qatar, em meio à disputa da Copa Intercontinental.

No principal prêmio da noite, Vini Jr é o favorito para vencer entre os homens. Após ser superado na Bola de Ouro, o brasileiro concorre como melhor jogador junto de Rodri, Lionel Messi, atual vencedor, Haaland, Kroos, Valverde, Bellingham, Carbajal, Wirtz e Yamal.

Além do craque do Real Madrid, o Brasil está representado no The Best em outras categorias. Éderson concorre entre os melhores goleiros, já Lorena disputa o prêmio entre as goleiras. Já Arthur Elias é um dos indicados entre os melhores treinadores do futebol feminino.

Uma novidade será a entrega do Prêmio Marta, destinado ao gol mais bonito entre as mulheres. A Rainha, inclusive, concorre ao troféu com o golaço marcado no amistoso contra a Jamaica. Outro representante do Brasil é o pequeno Gui, vascaíno de oito anos, que conquistou os corações dos fãs com sua paixão pelo Vasco. Ele vive com uma condição rara chamada epidermólise bolhosa e está entre os finalistas no prêmio Torcedor do Ano.

Por fim, o futebol brasileiro ainda possui indicados nos prêmio por posições. Dante, Bremer, Nino e Gabriel Magalhães concorrem entre os zagueiros, Ganso e Thiago Almada entre os meias e Rodrygo e Germán Cano, além de Vini, entre os atacantes.

Já no feminino, Kerolin concorre a melhor atacante, Gabi Portilho entre as melhores meias e Tarciane e Rafaelle entre as melhores defensoras.

Prêmio The Best

Data: 17/12/2024

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Doha, Qatar.

Trasmissão: FIFA+ e Youtube da Fifa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.