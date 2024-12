James Rodríguez é chamado de ‘bomba prestes a explodir’ pela imprensa espanhola

O meia James Rodríguez continua sendo um problema no Rayo Vallecano, da Espanha. O jogador, que chegou em agosto desta temporada, não tem sido utilizado pelo técnico Iñigo Pérez. No entanto, após ficar de fora da lista no duelo contra o Real Madrid, a imprensa internacional fala sobre um suposto mistério.

O jornal ‘Marca’, da Espanha, classifica o jogador colombiano como uma bomba prestes a explodir. Situação semelhante aconteceu no São Paulo, com a passagem de três treinadores, entre eles Dorival Júnior, hoje na Seleção Brasileira.

“Ele (James) tem um bom comportamento profissional e eu sempre tento ser o mais claro e respeitoso possível. Como treinador, tomo decisões, escolho jogadores e entendo a polêmica, pois compreendo sua importância. É uma questão que não posso responder, é terrível não poder dizer, não depende de mim”, afirmou o técnico do Rayo após o jogo contra o Real Madrid, no último sábado (14).

Todavia, nesta temporada, James esteve em campo em apenas sete das 18 partidas realizadas pelo Rayo. Esse cenário contrasta com o da seleção colombiana, onde é titular e o maestro da equipe, que busca classificação para a Copa do Mundo de 2026.

