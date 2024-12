Atacante do Chelsea pode ser suspenso por quatro anos

A Federação Inglesa de Futebol (FA) suspendeu, de forma preventiva, atacante Mudryk, do Chelsea. O jogador de 23 anos testou positivo para Meldonium. O Wada (Agência Mundial Antidopagem) proíbe o uso da substância desde 2016. Assim, segundo a imprensa britânica, o atleta dos Blues pode pegar quatro anos de castigo, se o segundo teste confirmar o primeiro. A prova “A”, no fim de outubro, já havia identificado a presença do elemento na urina do ucraniano.

A ex-tenista russa Maria Sharapova, aliás, testou positivo para a mesma substância, há oito anos. Ela e outros atletas do Leste Europeu fizeram uso.

Mudryk, em comunicado oficial, afirmou que já foi informado pela FA. O jogador ucraniano garante que é inocente.

“Foi um choque total, pois nunca usei conscientemente quaisquer substâncias proibidas ou quebrei quaisquer regras e estou a trabalhar em estreita colaboração com a meu clube para investigar como isto pode ter acontecido. Sei que não fiz nada de errado e continuo esperançoso de voltar a campo em breve. Não posso dizer mais nada agora devido à confidencialidade do processo, mas o farei assim que puder”, ponderou. O clube corrobora e faz questão de prestar solidariedade ao atacante. “Tanto o Clube como Mykhailo apoiam totalmente o programa de testes da FA e todos os nossos jogadores, incluindo Mykhailo, são testados regularmente. Mykhailo confirmou categoricamente que nunca usou conscientemente quaisquer substâncias proibidas. Tanto Mykhailo quanto o Clube trabalharão agora com as autoridades competentes para estabelecer o que causou a conclusão adversa”, colocaram os Blues. Mudryk está no Chelsea desde janeiro de 2023. Nos últimos quatro jogos da equipe londrina, ele ficou fora. Enzo Maresca, técnico da equipe, disse que o jogador estava inativo por um quadro viral.

